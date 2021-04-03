В США назвали долю вакцинированных американцев

Руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США Рошель Валенски рассказал о доле привитых от коронавируса нового типа американцев. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что каждый пятый гражданин США завершили вакцинацию от COVID-19.

По ее словам, в данном случае обе дозы вакцины были введены препаратами Moderna, Pfizer/BioNTech либо пациент получил одну дозу вакцины Johnson&Johnson.

При этом Валенски выразила сожаление в связи с тем, что не все граждане США доверяют эффективности препаратов от коронавируса в борьбе с пандемией, поэтому в стране организована просветительская кампания.

Кроме того, руководитель ЦКЗ уточнила, что хотя бы одна доза вакцины была введена 101,8 млн американцев и 328 млн граждан по всему миру.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что США не нуждаются в вакцине AstraZeneca.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 130,8 млн заболевших, свыше 105,3 млн человек выздоровели, а более 2,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».