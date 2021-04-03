Пушков заявил, что США могут стать лидером по социальной деградации

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение нью-йоркских властей о легализации употребления марихуаны в оздоровительных целях. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

Член Совета Федерации выразил мнение, что после этого властями штата может быть принято решение о легализации более тяжелых наркотиков.

«С легализацией тяжелых наркотиков, которая в США вполне возможна, ибо американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи, Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации», — написал Пушков.

Ранее власти штата Нью-Йорк приняли решение о легализации употребления и продажи марихуаны в рекреационных целях. В 38 из 50 штатов США использование производных каннабиса разрешено в медицинских целях, а еще в 15 штатах и столичном округе Колумбия — в целях рекреации.

Кроме того, Вирджиния стала первым южным штатом, выступившим за легализацию марихуаны.