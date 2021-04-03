Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Пушков заявил, что США могут стать лидером по социальной деградации

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение нью-йоркских властей о легализации употребления марихуаны в оздоровительных целях. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.

Член Совета Федерации выразил мнение, что после этого властями штата может быть принято решение о легализации более тяжелых наркотиков.

«С легализацией тяжелых наркотиков, которая в США вполне возможна, ибо американские радикалы во всех сферах и всех мастей сорвались с цепи, Америка окончательно превратится в глобального лидера по социальной деградации», — написал Пушков.

Ранее власти штата Нью-Йорк приняли решение о легализации употребления и продажи марихуаны в рекреационных целях. В 38 из 50 штатов США использование производных каннабиса разрешено в медицинских целях, а еще в 15 штатах и столичном округе Колумбия — в целях рекреации.

Кроме того, Вирджиния стала первым южным штатом, выступившим за легализацию марихуаны.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.