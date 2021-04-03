Гинцбург рассказал, как президент Аргентины мог заболеть COVID после вакцинации

У пациентов, которые привились от коронавируса, в том числе вакциной «Спутник V», может быть гриппоподобный синдром, такое, вероятно, было и у президента Аргентины Альберто Фернандеса. Об этом заявил директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сделал ПЦР тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. При этом в январе текущего года политик привился первым компонентом вакцины «Спутник V», в дальнейшем он получил и второй укол.

«Вакцинация не исключает заражение, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия», — подчеркнул Гинцбург.

При этом он выразил надежду на то, что у аргентинского лидера температура тела не превысит +37,3 и более серьезных симптомов не будет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.