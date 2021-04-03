Дептранс Москвы назвал сроки запуска проката велосипедов и электросамокатов в 2021 году

Московский дептранс рассказал о сроках запуска городского проката велосипедов и электросамокатов в 2021 году. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале департамента.

В публикации сказано, что запуск происходит рекордно рано в этом году.

Так, воспользоваться услугами аренды электросамокатов можно будет уже с воскресенья, 4 апреля, а велосипедов — со вторника, 6 апреля.

«В год пандемии велосипеды и самокаты были очень востребованными — вы сделали почти 8 миллионов поездок, и это рекорд. Поэтому мы решили запустить новый сезон намного раньше», — сказано в публикации дептранса.

Там также уточнили, что обычно прокат открывался с конца апреля.

Ранее стало известно, что в России появятся новые дорожные знаки для самокатов.