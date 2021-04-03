Четвертая волна коронавируса началась в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о начале новой четвертой волны коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что распространение коронавирусной инфекции зафиксировано на территории двух провинций. Однако политик не уточнил, в каких именно регионах началась четвертая волна COVID-19.

«К сожалению, в двух провинциях началась четвертая волна, а в ряде других провинций она может начаться, если мы не будем соблюдать (правила предосторожности — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал Роухани.

В Иране наблюдается рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом нового типа. Так, в четверг, 1 апреля, положительные результаты анализов на коронавирус получили свыше 11 тыс. человек, что является рекордным показателем с декабря 2020 года.

По данным на пятницу, 2 апреля, общее количество зараженных коронавирусом в Иране за время пандемии составило 1 908 974 пациента, число летальных исходов составляет 62 876.

Ранее стало известно, что иранские производители могут поставить «Спутник V» на рынок до конца апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.