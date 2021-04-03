Адвокат заявил, что пострадавшая в ДТП с Билом находится в коме

Адвокат потерпевших Виталий Бородин рассказал о состоянии женщины, которая пострадала в результате массового ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пострадавшая 40-летняя консультант Госдумы Мария Артемьева не вышла из комы, она находится при смерти.

«Она до сих пор не вышла из комы. Можно сказать, она при смерти», — сказал Бородин.

Днем ранее следствие ходатайствовало о запрете Билу ряд действий в рамках дела о ДТП в центре Москвы.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявлял, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время. В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.