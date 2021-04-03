Женщина и ребенок погибли в пожаре в Башкирии

В Башкирии в населенном пункте Языково Благоварского района произошел пожар в жилом бревенчатом доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 14.02 по местному времени (12.02 мск).

Спасатели прибыли по адресу улица Генерала Шаймуратова и локализовали горение на площади 40 кв. м, а затем потушили пожар.

«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружено двое погибших: женщина и ребенок», — заявили в МЧС.

В результате пожара также пострадал трехлетний мальчик, его передали врачам.

Выясняются причины возгорания.

Ранее в Благовещенске загорелся кардиохирургический центр.