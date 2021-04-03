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Общество. Новости

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Белоруссия обновила список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

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Белоруссия обновила перечень государств, по прибытии из которых необходимо соблюдать самоизоляцию из-за мер по борьбе с распространением коронавируса в республике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава республики.

Отмечается, что при составлении соответствующего списка учитывались эпидемиологические риски, формирующиеся в этих странах, уровень и динамика заболеваемости, а также принимаемые в государствах ответные меры.

С 5 апреля из перечня уберут Израиль, Португалию и Доминиканскую Республику.

«После возвращения из этих стран не нужно соблюдать 10-дневный карантин», — сообщила пресс-служба.

При этом в список вошла Норвегия.

Таким образом, в актуализированном списке представлены 143 страны, Россия в нем отсутствует. Предыдущее обновление списка было в начале марта.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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