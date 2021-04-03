Супруга президента Аргентины сдала отрицательный тест на COVID-19

Супруга президента Аргентины Альберто Фернандеса Фабиола Яньес сдала тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. Об этом сообщает портал Infobae со ссылкой на близкие к президенту источники.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сделал ПЦР тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. При этом в январе текущего года политик привился первым компонентом вакцины «Спутник V», 11 февраля он получил и второй укол.

Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург пояснил, что у пациентов, которые привились от коронавируса, в том числе вакциной «Спутник V», может быть гриппоподобный синдром, такое, вероятно, было и у аргентинского лидера.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.