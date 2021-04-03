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Общество. Новости

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Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Нидерланды приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca для всех категорией населения. Об этом сообщило издание NL Times.

Когда и при каких условиях использование вакцины будет возобновлено, не уточняется. Решение было принято после того, как у некоторых пациентов, получивших препарат AstraZeneca, были найдены тромбы.

До этого власти Нидерландов запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca населения старше 60 лет. В стране коронавирусом заразились 1 308 774 человека, умерли 16 733 пациента.

Ранее в стране женщина скончалась от эмболии легких, возникшей после прививки вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca. Уточняется, что смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии и снижения количества тромбоцитов.

Всего после вакцинации препаратом AstraZeneca у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет обнаружили тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

31 марта глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук сообщила, что в организации не видят оснований для ограничения использования отдельными группами населения вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. По ее словам, решение обосновано научными данными.

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