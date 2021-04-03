В Азербайджане выявили рекордное суточное число заражений коронавирусом

В Азербайджане за сутки коронавирус подтвердился у 2392 человек, что стало рекордом с начала года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 2361 заражениях. За прошедшие 24 часа также скончался 31 пациент, это тоже стало рекордом с 1 января 2021 года.

Всего в стране заразились 268 тысяч, выздоровели 240 тысяч, умерли 3,6 тысячи человек. В настоящий момент лечение от коронавируса проходят 24 тысячи пациентов. В Азербайджане уже сделали больше двух миллионов тестов на коронавирус.

В России за минувшие сутки выявили 9 021 случай коронавирусной инфекции. Днем ранее в стране было выявлено 8 792 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13,6% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 384 пациента, полностью выздоровели 9 618 человека.