Прокурор Саратовской области взял под контроль ситуацию у офиса УК «Красная»

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко взял под личный контроль ситуацию, сложившуюся у офиса УК «Красная», говорится в телеграм-канале возглавляемого им ведомства.

«Так, сегодня, 3 апреля, в дневное время у помещения управляющей компании в сторону находящейся там группы людей был брошен предмет, от которого произошел хлопок. На место происшествия выехали представители прокуратуры Ленинского района Саратова и органов полиции.

Проверочные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к произошедшему, в том числе при осуществлении управления УК многоквартирными домами.

Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы.

Ход процессуальной проверки также находится на контроле прокуратуры», — отмечается в сообщении.

Ранее РЕН-ТВ сообщило, что в Саратове в участников пикета под зданием офиса управляющей компании «Красная», связанной с депутатом Николаем Бондаренко, бросили пиротехническую гранату.

В последние дни в блогосфере вновь активизировалось обсуждение персоны депутата от КПРФ Николая Бондаренко.

Авторы ряда местных телеграм-каналов утверждают, что парламентарий якобы передал на «кормление» своим близким друзьям УК «Красная», которая, как считает «Ридус», пользуется в регионе недоброй славой.