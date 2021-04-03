В Приморье ловят тигра, с января нападающего на собак

В Хасанском районе Приморья специалисты с января ловят тигра, который обходит ловушки и нападает на собак. Об этом сообщили в центре «Амурский тигр».

«Визиты тигра фиксируются в двух селах Хасанского района Приморского края с начала января 2021 года», — говорится в сообщении.

Больше всего случаев произошло в селе Занадворовка, там из-за нападений тигра погибли около десятка собак. Также несколько раз тигра видели в селах Гусевка и Провалово.

Сначала специалисты отпугивали хищника и пытались сократить факторы, привлекающие его. Как выяснилось, тигр приходит в поселения из-за бездомных собак, которые обитают на несанкционированных свалках. Зверь не ушел, поэтому Росприроднадзор разрешил его отлов.

Пока тигр обходит расставленные ловушки, не возвращается к убитым собакам и постоянно перемещается, что осложняет работу специалистов.

«Несмотря на молодость, зверь осторожен и умен, но его отлов — это вопрос времени», — заявили в центре.

Подчеркивается, что после отлова тигра переместят в другой ареал.

Ранее в Приморье охотнадзор поймал браконьеров благодаря амурскому тигру.