В Ленобласти загорелась мебельная фабрика

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелось производственное здание, где находится мебельная фабрика. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Огонь распространился на 900 кв. м, возгорание уже локализовано. Как заявили спасатели, никто не пострадал.

Деревянное одноэтажное здание, крыша которого обшита металлом, располагается на улице Шоссейной в поселке Янино-1. Что стало причиной пожара, не уточняется.

Ранее в Башкирии в населенном пункте Языково Благоварского района произошел пожар в жилом бревенчатом доме. Спасатели прибыли по адресу улица Генерала Шаймуратова и локализовали горение на площади 40 кв. м, а затем потушили пожар. В результате происшествия погибли женщина и ребенок, еще один трехлетний мальчик получил травмы. Сообщение о возгорании поступило 3 апреля в 14.02 по местному времени (12.02 мск).