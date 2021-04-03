РБК: почти 7 млн россиян привились от COVID-19

Почти 7 млн россиян получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса нового типа, сообщает издание РБК со ссылкой на данные региональных властей.

«Почти за месяц <...> число людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса выросло с 4,72 млн до 6,93 млн», – указано в материале.

Наибольшая доля населения, получившего первый компонент вакцины, зафиксирована в Чукотском (14,13%) и Ненецком (8,82%) автономных округах. Дальше в рейтинге расположились Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах доля привившегося населения превышает 7%.

При этом меньше всего людей, прошедших вакцинацию, в республиках Северного Кавказа. Так, в Кабардино-Балкарии и Чечне хотя бы одну дозу вакцины получили не более 2% жителей, а в Дагестане – 0,97% населения.

При этом обе дозы вакцины получили 4,72 млн россиян. По данным издания, лидерами по данному показателю стали Чукотка, где полную вакцинацию прошли 7,27% жителей, Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при сохранении текущих темпов вакцинации страна может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к концу лета текущего года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».