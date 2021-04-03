Во Франции восьмилетний ребенок нашел гранату около своего дома

Во Франции в коммуне Тассан ля Деми-Люн восьмилетний ребенок в своем саду около дома нашел гранату времен Первой мировой войны. Об этом сообщила газета Le Progres.

Отмечается, что ребенок играл со своими братьями, когда нашел гранату.

«Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату», — сказал отец ребенка.

Дети обратились к родителям, те вызвали жандармов, оцепивших участок. Обезвреживать предмет приехали саперы, они вывезли гранату с территории. Позже специалисты установили, что это граната времен Первой мировой войны, но на участок она попала, вероятно, позже.

Ранее четыре ребенка стали жертвами взрыва гранаты, которую они приняли за игрушку. Инцидент произошел в районе Ролпа северо-западного региона Непала. Трагедия произошла, когда дети возвращались из леса домой. Они нашли гранату и решили поиграть с ней, после чего произошел взрыв. В местной полиции рассказали, что одному из детей было 5 лет. Двум другим погибшим было по 11 лет, четвертому – 13.