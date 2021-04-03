Заразившийся коронавирусом президент Аргентины рассказал о самочувствии

Президент Аргентины Альберто Фернандес, заразившийся коронавирусом, рассказал, что хорошо чувствует и не имеет серьезных проявлений болезни. Об этом пишет РИА «Новости».

«Альберто Фернандес заверил, что чувствует себя хорошо ... и утверждает, что благодаря вакцине не имеет тяжёлой картины (заболевания)», — сообщили местные СМИ.

Президент также рассказал, что накануне праздновал свой день рождения вместе с первой леди Фабиолой Яньес и сыном. Тогда он ощутил небольшую головную боль, после чего сделал тест на коронавирус, который оказался положительным.

«Не имею понятия, как я заразился. Я из тех, кто очень заботится о здоровье», — сказал Фернандес.

Политик подчеркнул, что его пример должен напомнить всем о важности соблюдения санитарных мер и существующей опасности заразиться коронавирусом.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сделал ПЦР тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Его супруга получила отрицательный результат.