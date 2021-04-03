В Сербии 107-летняя женщина вакцинировалась от коронавируса

В Сербии 107-летняя жительница города Нови-Сад успешно привилась от коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местную поликлинику.

Женщину зовут Илона Ковач, она родилась в 1914 году. Она получила вторую дозу вакцины на дому.

«Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова», — приводятся слова координатора отдела по работе с общественностью поликлиники Зорки Бакович.

Врачи не стали называть препарат, которым привилась женщина, потому что «все они полезные».

В Сербию накануне была доставлена первая партия вакцин через международный механизм COVAX — страна получила 57 тысяч доз шведско-британского препарата AstraZeneca. Также в стране одобрены препарат американо-германского производства Pfizer и BioNTech, а также китайская вакцина Sinopharm.

В Сербии коронавирусом заразились 614 365 человек, умерли 5 422 пациента. В настоящий момент в стране привились 2 521 863 жителя, оба укола получили 1 063 559 человек.

Ранее Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca.