Ростовчанка держала дочь на привязи и не кормила

Полиция разыскивает жительницу Новошахтинска Ростовской области, которая держала свою дочь на привязи и не кормила, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

Изначально информация была опубликована в группе «Это Ростов» в социальной сети «ВКонтакте». Как отмечается в публикации, связанную девочку освободила знакомая ее матери, пришедшая в гости. Женщина вызвала полицию и скорую.

«На руках кровоподтеки от веревки. От голода связанная девочка жевала одеяло», – указано в сообщении.

По данным паблика, в настоящее время потерпевшая находится в больнице. Эту информацию подтвердили в МВД.

«Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней», – рассказал представитель ведомства.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что по факту произошедшего начата проверка.

«В следственные органы <...> поcтупило сообщение о том, что в г. Новошахтинске 8-летняя девочка подвергалась в семье истязанию и, впоследствии, была доставлена с телесными повреждениями в больницу. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего», — указано в заявлении.

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