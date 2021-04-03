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Общество. Новости

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Участники акции протеста около здания Верховной рады Украины в Киеве, 17 декабря 2019 года Участники акции протеста около здания Верховной рады Украины в Киеве, 17 декабря 2019 года

Украинские радикалы устроили акцию у консульства России в Одессе

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Украинские националисты устроили акцию около российского консульства в Одессе, сообщает портал «Одесса Онлайн».

Участники акции выступали против эскалации ситуации в Донбассе, в которой они обвинили главу политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Радикалы требовали посадить Медведчука в тюрьму и национализировать его имущество, отмечает портал.

Кроме того, активисты «облили красной краской флаги России и ОПЗЖ, а после подожгли их», в конце акции они зажгли файеры и выкрикивали лозунги.

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