Украинские радикалы устроили акцию у консульства России в Одессе

Украинские националисты устроили акцию около российского консульства в Одессе, сообщает портал «Одесса Онлайн».

Участники акции выступали против эскалации ситуации в Донбассе, в которой они обвинили главу политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Радикалы требовали посадить Медведчука в тюрьму и национализировать его имущество, отмечает портал.

Кроме того, активисты «облили красной краской флаги России и ОПЗЖ, а после подожгли их», в конце акции они зажгли файеры и выкрикивали лозунги.