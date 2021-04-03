В Штутгарте 10 тысяч человек вышли на протест против коронавирусных ограничений

В немецком городе Штутгарт около 10 тыс. человек вышли на протест против коронавирусных ограничений. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, большинство активистов были без масок. Несколько раз они начинали бросать камни в работающих на месте журналистов.

В Германии коронавирусом заразились 2 885 299 человек, скончались 76 959 пациентов. В стране действует карантин, но более мягкий по сравнению с зимним. Работают школы, детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Тем не менее, в стране увеличивается число заражений. Эксперты связывают это с появлением новых штаммов, которые легче передаются от человека к человеку. Локдаун будет действовать как минимум до 18 апреля.

По последним опросам, только 19% немцев довольны работой правительства, 79% — недовольны, 2% — не смогли дать конкретный ответ.

Ранее канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель призвала граждан страны отметить «тихую Пасху», соблюдая все ограничения, а также отказавшись от каких-либо поездок из-за COVID-19.