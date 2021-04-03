В Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 18.42 по времени UTC (21.42 мск). Эпицентр находился в 158 км от города Амбон на глубине 328 км.

О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.

Ранее в Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземный толчок был зафиксирован в 10.03 мск, эпицентр землетрясения находился в 249 км на северо-восток от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 15 км. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. Также землетрясение силой 2 – 3 балла по шкале МSК-64 отмечали в городах Талдыкорган и Текели Алма-Атинской области.