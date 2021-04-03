В Нижнем Новгороде загорелись ангары на площади 3,5 тыс. кв. метров

В Нижнем Новгороде загорелись ангары с макулатурой, огонь уже охватил 3,5 тыс. кв. метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 22.50 мск. Специалисты выехали по адресу улица Монастырка, дом 20.

«Происходит горение ангаров с макулатурой. По предварительной информации, площадь пожара 3 500 кв. метров», — сказали в МЧС.

О пострадавших и ущербе не сообщается. Что стало причиной пожара, также пока неизвестно.

Ранее в Башкирии в населенном пункте Языково Благоварского района произошел пожар в жилом бревенчатом доме. Спасатели прибыли по адресу улица Генерала Шаймуратова и локализовали горение на площади 40 кв. м, а затем потушили пожар. В результате происшествия погибли женщина и ребенок, еще один трехлетний мальчик получил травмы. Сообщение о возгорании поступило 3 апреля в 14.02 по местному времени (12.02 мск).