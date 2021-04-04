Названы популярные объекты коллекционирования у россиян

Россияне чаще всего коллекционируют монеты, статуэтки, игрушки и марки. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Монеты и бумажные деньги разных стран и эпох собирают 25% респондентов. Еще 11% коллекционируют статуэтки и фигурки, а 9% — игрушки.

Марки, книги, открытки и календарики собирают по 5% опрошенных, музыкальные записи и посуду по 3%, а магниты — 2%.

24% выбрали вариант ответа «Другое», куда вошли коллекционирование растений, свечей, зажигалок, камней, минералов, фотографий, фотоаппаратов, часов, старинных вещей, украшений, пепельниц, значков, билетов и оружия.

В целом собирают коллекции только 27% россиян, а 73% заявили, что они этого не делают. Среди причин опрошенные назвали отсутствие интереса к процессу, нежелание хранить «пылесборники» и нехватку места.

Опрос проводился среди 5 тысяч человек.