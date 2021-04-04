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Общество. Новости

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На Сахалине семь человек на снегоходе провалились под лед

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На Сахалине семь человек провалились под лед на снегоходе. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

«Сегодня днём, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на озере Тунайча (Корсаковский район) под лед провалился снегоход с санями, на котором находились семь человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, один из пострадавших был доставлен без сознания в больницу.

Ранее двенадцатилетний мальчик провалился под лед канала имени Москвы в подмосковных Химках.

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