Собянин: МЦК работает на пределах своих возможностей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московское центральное кольцо уже работает на пределах своих возможностей, побив все рекорды по пассажиропотоку. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда мы строили МЦК, мы же тоже не предполагали - какой это эффект будет, теоретически рассчитывали, спорили друг с другом сколько будет перевозить пассажиров (МЦК - ред.)... Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности (движения — прим. ред.), уже работает на пределе своих возможностей», — сообщил Собянин.

Собянин подчеркнул, что после запуска Большой кольцевой линии у жителей районов появится больше вариантов пересадок.

«Часть перегруженных станций уже сегодня за счёт новой логистики пассажиров будут разгружаться», — сказал мэр.

Как сообщалось, 1 апреля, открылись две новые станции Большой кольцевой линии московского метрополитена — «Народное Ополчение» и «Мневники». Таким образом, Москва стала ближе для 175 тысяч жителей района Хорошево-Мневники.