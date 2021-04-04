В отделе СК в Москве 11 человек пытались помешать следственным действиям

Полицейские задержали группу людей, мешавших проведению следственных действий в отделе СК в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе Хамовники в здании отдела СК на Фрунзенской набережной, 38/1. Во время проведения следственных действий с двумя обвиняемыми по делу о применении насилия в отношении представителя власти 11 человек препятствовали этому и пытались зайти в кабинет к следователю.

Нарушителей порядка задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении всех 11 человек составили административные протоколы за нарушение правил самоизоляции, в отношении трех из них также составлены протоколы за мелкое хулиганство.