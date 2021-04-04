В Иордании началась вакцинация «Спутником V»

В Иордании началась вакцинация от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Минздрав страны.

«Министерство начало выдачу российской вакцины «Спутник V» гражданам, записавшимся через специальный сайт», — заявил директор программы национальной вакцинации минздрава Иордании Камель Абу Силь.

Согласно сообщению, вакцинироваться смогут все граждане старше 45 лет.

В столице Иордании Аммане ночью, с 3 на 4 апреля, был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».