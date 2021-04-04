В Швейцарии против протестующих применили резиновые пули

В швейцарском городе Санкт-Галлен 3 апреля прошли беспорядки, в ходе которых полиция применила против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на полицию.

«В полицейских бросали бутылки, камни, пиротехнику и даже коктейль Молотова. В целях самообороны пришлось использовать резиновые пули. В течение вечера имуществу был нанесен различный ущерб, и, наконец, полиция применила слезоточивый газ в дополнение к резиновым пулям», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, как минимум пострадали два человека.

Отмечается, что по данным швейцарских СМИ, участие в акции принимала в основном молодежь, недовольная действующими в стране коронавирусными ограничениями.