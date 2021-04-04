Тело подростка нашли в лесу Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти нашли тело 13-летнего подростка в лесу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Тело без признаков насильственной смерти было найдено 3 апреля. По предварительным данным, подросток умер от переохлаждения.

На место выезжали следственно-оперативная группа включая следователей-криминалистов, экспертов и сотрудников полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. После доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее тело подростка нашли на съемной квартире после вечеринки в Волгограде.