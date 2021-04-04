Голикова рассказала о резко возросшем желании россиян привиться от COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России резко выросло число желающих сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», — сказала вице-премьер.

Также Голикова призвала активнее прививаться от COVID-19 и добавила, что «это не страшно, это безболезненно».

Накануне сообщалось, что в России почти 7 млн россиян получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса нового типа. Наибольшая доля населения, получившего первый компонент вакцины, зафиксирована в Чукотском (14,13%) и Ненецком (8,82%) автономных округах. Дальше в рейтинге расположились Москва, Сахалинская, Белгородская, Магаданская и Московская области — в этих регионах доля привившегося населения превышает 7%.

При этом обе дозы вакцины получили 4,72 млн россиян. Лидерами по данному показателю стали Чукотка, где полную вакцинацию прошли 7,27% жителей, Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).