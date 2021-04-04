Синоптик рассказал, когда в Москве растает весь снег

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снежный покров окончательно сойдет в Москве к 13 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в середине апреля будет сохраняться влияние антициклона, поэтому выпадение осадков маловероятно, облаков прогнозируется немного, а юго-восточные ветра, несущие из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы, усилят тягу.

«В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля», — добавил синоптик.

Тишковец пояснил, что с исчезновением снежного покрова уйдет и эффект морозильной камеры, показания термометров начнут стремительно расти.

Так, к середине апреля по ночам будет не ниже +3-8°C, а в дневные часы можно рассчитывать на +13-18°C. Такая теплая погода днем соответствует климатическим показателям первой декады мая, уточнил специалист.

Ранее синоптик рассказал, какой будет погода в Москве в начале апреля.