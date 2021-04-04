В России появится Единый реестр видов надзора

В России с 1 июля 2021 года начнет работать Единый реестр видов надзора, соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, реестр сможет анализировать данные и принимать на их основе управленческие решения.

«Фактически речь идет о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу», — говорится в сообщении.

Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев в ходе совещания президента РФ с членами правительства заявил, что новая версия портала госуслуг заработала в тестовом режиме.