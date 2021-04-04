СК начал проверку после гибели 14-летнего сына худрука студии «Непоседы»

Следователи организовали проверку по факту гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, подросток упал с высоты третьего этажа дома во время фотографирования.

В ведомстве также отмечают, что семья мальчика и сам ребенок «характеризуется положительно». В настоящее устанавливаются все причины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что сын Пинджоян погиб, упав с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты на третьем этаже. Несчастный случай произошел вечером 3 апреля.

Елена Пинджоян — основательница и художественный руководитель студии «Непоседы». Среди выпускников студии значатся такие артисты, как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина, Юлия Малиновская и многие другие.