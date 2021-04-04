Финская журналистка поделилась впечатлениями о русских

Финско-шведская журналистка Анна-Лена Лаурен на сайте издания Göteborgs-Posten разместила свои впечатления от жизни в России, где она проработала 15 лет, и жителей страны.

Она рассказала, что после жизни в Москве переехала в Санкт-Петеребург. Журналистка отметила, что несмотря на хорошее знание русского языка, она поняла, что не хочет сильно вливаться в чужую среду. По ее словам, жители России часто отмахиваются от проблем в стране или бессильно пожимают плечами.

«Мне важно сохранять остроту чувств. <…> Очень важно реагировать на все, что неправильно», — написала Лаурен.

Кроме того, она добавила, что россияне имеют тесную связь с родной историей и культурой, ценят отечественную литературу и искусство.

Журналистка подчеркнула, что в России можно легко найти общий язык со многими и легко вести социальную жизнь.

«Нет ничего лучше, чем сесть с русскими за стол, открыть бутылку вина и разговаривать», — заключила Лаурен.

Ранее китайский турист поделился впечатлениями от поездки в Россию.