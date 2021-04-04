На станции Малоярославец в Калужской области загорелась электричка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.

«Сегодня в 12.12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец-Москва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники оперативно вывели пассажиров из поезда. Также на место прибыли пожарные, которые потушили огонь. Причина возгорания устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал.

Пассажиров пересадили на другой поезд. Инцидент не повлиял на движение других электричек.

Ранее мужчина погиб под колесами поезда на перегоне между станциями Новогиреево и Реутово Горьковского направления МЖД утром в субботу, 3 апреля. Отмечается, что инцидент произошел, когда мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. По данным службы, смертельную травму получил россиянин 1987 года рождения.