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Общество. Новости

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Представитель мониторинговой группы попросила ТИК Пушкино наказать сотрудника УИК

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Представитель мониторинговой группы Подмосковного штаба по наблюдению за выборами, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова обратилась в ТИК подмосковного Пушкино с просьбой вынести замечание сотруднику, некорректно вносившему данные избирателей на одном из УИК, говорится в пресс-релизе НОМ, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в воскресенье, 4 апреля.

«На некорректную работу Булгакова обратила внимание при посещении УИК 1150, где в списках избирателей вместо лица, предоставившего данные на надомное голосование 10 избирателей, фигурировала подпись «Соцзащита», — отмечается в сообщении.

«Как пояснила в обращении в ТИК Булгакова, в соответствии со статьей 66 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», голосование вне помещения проводится только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя, в том числе переданного при содействии других лиц. Участковая комиссия зарегистрировала заявления, поданные на голосование 10-ти избирателей вне помещения, но некорректно внесла данные в реестр. Вместо указания «Соцзащита», член УИК должен был внести персональные данные человека, передавшего просьбу избирателей», — говорится в пресс-релизе

На это и указала Булгакова в обращении в ТИК, выдав рекомендацию вынести сотруднику УИК устное замечание и провести с ним разъяснительную работу.

В городе Пушкино Московской области сегодня проходят выборы членов местного Совета депутатов. На выборах зарегистрированы: по спискам: 22 представителя от ЕР, по 18 – от КПРФ и СР, 12 – от ЛДПР, 3 – от партии «Родина», 6 – от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Также по одномандатным округам: по 20 кандидатов от ЕР и СР, 18 – от КПРФ, 16 – от ЛДПР, по 4 – от партии «Родина» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 1 – от партии «Яблоко».

Наблюдатели Ассоциации НОМ и Общественной палаты – Алена Булгакова и Максим Григорьев – работают весь день в рамках мониторинговых групп Общественного штаба Подмосковья.

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