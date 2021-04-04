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Общество. Новости

Крыша спорткомплекса в Кирове обрушилась во время соревнований

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В Кирове произошло обрушение крыши спорткомплекса «Вересники», когда в здании проходили детские соревнования. Об этом сообщает РИА «Новости».

В прокуратуре Кировской области заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Там также уточнили, что возможной причиной произошедшего могло стать скопление мокрого снега и влаги на крыше спорткомплекса.

Прокуратура региона организовала проверку по данному факту. В ходе нее планируется оценить действия должностных лиц, которые несут ответственность за безопасное нахождение детей в помещениях спорткомплекса.

К месту ЧП прибыл прокурор Ленинского района города Кирова Евгений Шиляев.

Ранее в Ахтубинске человек погиб при обрушении ангара.

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