В национальном парке в Коми погибли двое туристов

В национальном парке «Югыд Ва» в Коми погибли двое туристов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.

«На территории ФГБУ «Национальный парк «Югыд Ва» в районе базы «Озерная» (100 километров от города Печоры) находится туристическая группа из трех человек, из которых двое погибли», — сообщили следователи.

У группы было разрешение на местонахождение в парке. С туристами пропала связь, к месту происшествия отправились спасатели. Следственные органы по Коми начали процессуальную проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося.

«Югыд Ва» переводится с языка коми как «Светлая вода». Это один из самых больших парков в России, его площадь составляет около двух миллионов гектаров. Парк был учрежден в 1994 году, чтобы сохранять природу Приполярного и Северного Урала.

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