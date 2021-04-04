Поезд насмерть сбил подростка на Кубани

В Краснодарском крае поезд сбил 16-летнего подростка. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, трагедия произошла на станции «Динская» под Краснодаром.

Там также уточнили, что молодой человек шел по колее в наушниках.

В пресс-службе добавили, что машинист применил экстренное торможение, а также подал звуковой сигнал.

«Однако трагедии избежать не удалось, от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия», — сказали в МВД.

Личность погибшего уже установлена.