Названы российские регионы-лидеры по приросту населения

В России сохраняется тенденция роста численности населения в столичных и экономически развитых регионах, в регионах Кавказа и Крыма, а также в республиках с традиционно высокой рождаемостью, свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Лидерами по приросту населения стали Севастополь, где численность жителей выросла на 16,8% за три года, Ингушетия (5,6%), Ленинградская область (4,3%) и Чечня (4,2%). При этом еще в четырех регионах численность населения выросла более чем на 3,5%, в девяти субъектах – на 1,5-3,5%, в пяти – на 1-1,5%. Увеличение населения на менее чем 0,5% зафиксировано в трех регионах.

В количественном выражении лидерами по росту численности населения стали Московская область (206,9 тысячи человек), Москва (148,8 тысячи человек) и Краснодарский край (83,7 тысячи человек).

Наиболее значительная убыть населения зафиксирована в Тамбовской области, где число жителей сократилось на 3,8%, а также Магаданская область (3,5%) и Еврейская автономная область (3,4%).

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что численность населения России будет снижаться в ближайшие несколько лет.