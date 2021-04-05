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Общество. Новости

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Власти США закрыли самый секретный блок тюрьмы Гуантанамо

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Власти США закрыли «Лагерь 7» в тюрьме Гуантанамо, где содержались наиболее опасные заключенные, сообщает Associated Press со ссылкой на Южное командование американских Вооруженных сил.

Все заключенные закрытого блока были переведены в соседний «Лагерь 5», перевод прошел «безопасно и без происшествий», заявили военные.

«Лагерь 7» был открыт в 2006 году, факт его нахождения на базе, где расположена тюрьма, долго время не признавался, журналистов в блок не допускали.

Тюрьма в Гуантанамо была создана как учреждение для содержания особо опасных преступников в январе 2002 года в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша-младшего. Впоследствии 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал указ о закрытии учреждения, однако данное решение отменил его преемник Дональд Трамп.

Ранее стало известно, что администрация нового президента США Джо Байдена планирует закрыть тюрьму.

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