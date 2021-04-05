Жителей ряда регионов предупредили о непогоде

Сильные дожди и порывы ветра ожидаются в Крыму и Калмыкии, а в Сочи прогнозируется целый комплекс опасных погодных явлений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

«Наиболее заметные осадки будут на юге европейской части, в Южном федеральном округе, в Крыму. Будет сильный дождь, ветер 17-22 м/с <...> Сильный дождь, гроза, усиление ветра до 20 м/с также в Калмыкии», – рассказал синоптик.

Жителям Сочи, по словам Вильфанда, следует готовиться к ливням, грозам, граду и шквалистому ветру скоростью до 20-22 м/с. Кроме того, поднимется уровень воды в реках, местами до неблагоприятных значений.

Ранее Вильфанд сообщил, что индекс ультрафиолетового излучения в России начнет достигать опасных значений в мае, а на юге страны – уже во второй половине апреля.