В Алабаме один человек погиб в результате стрельбы

В американском городе Бирмингем (штат Алабама) погиб местный житель в результате стрельбы. Об этом сообщил телеканал WKRG со ссылкой на полицию.

Отмечается, что еще трое человек получили ранения.

Как уточняет канал, полиция получила сообщение об инциденте около 19.00 в воскресенье, 4 апреля (2.00 мск в понедельник). Стрельба произошла в местном парке после драки между двумя мужчинами. В парке были сотни людей.

Жертвой стрельбы стала одна женщина, еще три женщины были направлены в больницу с ранениями. Их состояние оценивается как критическое.

В США часто происходят подобные случаи с использованием огнестрельного оружия.

Так, 3 апреля в американском штате Виргиния неизвестный устроил стрельбу в городе Виргиния-Бич. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили трех человек, которые получили огнестрельные ранения, один из них скончался на месте.