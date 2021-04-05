Девять горняков пострадали при обрыве лифта на украинской шахте

Девять горняков пострадали в результате обрыва лифта в шахте №9 «Нововолынская» в Волынской области Украины. Об этом сообщил мэр города Нововолынск Борис Карпус в понедельник, 5 апреля.

По его словам, шахтная клеть опустилась в забой на большой скорости. Среди пострадавших оказались жители Нововолынска и близлежащих сел.

Карпус уточнил, что горняков направили в больницы, их состояние здоровья оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Мэр рассказал, что некоторые пострадавшие получили ушибы и переломы легкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра, его состояние средней тяжести.

Градоначальник также подчеркнул, что по факту произошедшего проведут служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области загорелся проходческий комбайн. В момент возгорания в шахте находились 277 человек, все они подняты на поверхность, в результате инцидента никто не пострадал. Прокуратура Белгородской области начала проверку соблюдения правил промышленной безопасности в связи с пожаром.