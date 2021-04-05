В Якутии сотрудница банка предстанет перед судом за кражу 35 млн рублей

Бывшая сотрудница банка в Верхоянском районе Якутии предстанет перед судом по обвинению в краже у кредитной организации свыше 35 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Отмечается, что в период с 1 июля по 25 августа 2020 года женщина с целью погасить долги по кредитам и «улучшить материальное положение», принимая участие в торгах и брокерских операциях, в рабочее время брала наличные деньги из кассы и банка. На место оригинальных купюр она клала поддельные валюты в вакуумных упаковках, на которых оставляла свою подпись.

По данным пресс-службы, злоумышленница причинила кредитной организации имущественный ущерб на общую сумму более 35 млн руб.

Уголовное дело в отношении женщины направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Она обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ей грозит до 10 лет тюрьмы.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Курганской области 23-летняя сотрудница банка украла со счетов клиентов 260 тыс. руб.