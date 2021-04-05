Глава департамента Минпромторга отрицает превышение полномочий ценой 31 млн рублей

Глава департамента Министерства промышленности и торговли России Павел Серватинский отрицает вину в превышении полномочий, ущерб от которого превышает 31 млн рублей, но активно сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Ануфриенко.

«По мнению следствия, Павел Серватинский, зная об отсутствии законных оснований для предоставления ООО «Исток» субсидии на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках комплексных инвестиционных проектов, проигнорировав сообщения подчиненных сотрудников о выявленных нарушениях, явно превышая должностные полномочия, единолично принял решение о продолжении перечисления ООО «Исток» субсидии и не принял мер по возврату ранее перечисленных денежных средств», — рассказал Ануфриенко.

Следствие утверждает, что превышение полномочий Серватинским стоило Минпромторгу РФ 31 млн. рублей невозвращенных средств.

«С предъявленным обвинением Павел Вадимович не согласен, никаких умышленных действий, связанных с превышением должностных полномочий, он не совершал. Вывод о наступлении тяжких последствий следствием сделан необоснованно, поскольку нарушенные права Минпромторга РФ восстановлены судом в процедуре арбитражного судопроизводства», — уточнил адвокат.

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