В Дубае под суд попали 10 девушек, которые голыми станцевали на балконе отеля

В Дубае полиция Объединенных Арабских Эмиратов арестовала свыше десяти девушек, которые обнаженными танцевали и позировали на камеру на балконе гостиницы Dubai Marina, сообщает The Sun со ссылкой на дубайскую полицию.

«Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны», — сказано в заявлении полиции Дубая в Twitter.

Задержание было произведено после того, как в соцсетях местные жители выразили возмущение «кадрами публичного разврата». В ОАЭ законодательство построено на системе гражданского права и норм шариата, которые применяются равно как в отношении мусульман, так и немусульман.

По местным законам за такую фотосессию девушкам грозит до шести месяцев в тюрьме и штраф до тысячи фунтов стерлингов, что в пересчете на российские рубли составит сумму около 105 тыс.

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