Глава Севастополя рассказал, с чем связан рост численности населения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что численность населения региона возросла благодаря развитию города. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Севастополя, на росте численности населения также сказалась поддержка материнства и детства.

По данным исследования, наибольший демографический прирост в процентном отношении наблюдался в Севастополе, где численность жителей выросла на 16,8% за три года.

«Севастополь развивается: в последние несколько лет решены или активно решаются базовые инфраструктурные вопросы с энерго- и водоснабжением, здравоохранением и образованием, активно вводятся социальные объекты и жилье, идет благоустройство общественных пространств», — сказал Развожаев.

Он подчеркнул, что названные факторы, а также климат Севастополя, существенно влияют на решение в пользу переезда в регион.

Губернатор обратил внимание, что в городе имеется IT-технопарк, доступна свободная экономическая зона.

Развожаев напомнил, что рост рождаемости считается важной задачей. В частности, доступен региональный материнский капитал и идет модернизация роддомов Севастополя.