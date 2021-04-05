Экс-полицейского приговорили к 19 годам за расстрел коллег в метро Москвы

Мосгорсуд назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строго режима для бывшего полицейского Алексея Смирнова по делу о посягательстве на жизнь коллег на станции метро «Рязанский проспект» осенью 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе обсуждения последствий вердикта прокурор требовал назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима

«Назначить Смирнову наказание в виде 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, девять из которых — в тюрьме, и ограничение свободы 1 год 6 месяцев», — заявил судья Андрей Суворов в понедельник, 5 апреля.

11 февраля присяжные признали виновным подсудимого в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов и оправдали его по двум статьям о получении взяток. Пожизненный срок Смирнову вменить невозможно, так как присяжные сочли, что он заслуживает снисхождения.

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам отдела собственной безопасности, когда его пытались задержать за получение взятки.